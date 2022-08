Them's Fightin' Herds: mini pony da combattimento in arrivo su PlayStation, Xbox e Switch

Le fucine digitali di Mane6 annunciano di aver stretto una collaborazione con Modus Games per dare vita alle versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch di Them's Fightin' Herds, un bizzarro picchiaduro 2D ispirato a My Little Pony già disponibile su PC in Early Access dal 2018.

In Them's Fightin' Herds, lo scopo dei giocatori è quello di scendere in battaglia insieme al proprio "galoppante" alter-ego per menare mazzate contro altri combattenti a quattro zampe provenienti dal medesimo universo di mini pony guerrieri.

Le meccaniche di gioco proposte da Mane6 sono particolarmente semplici ma studiate per essere difficili da padroneggiare, con delle particolari combinazioni di azioni basate sui quattro tasti di attacco, difesa, schivata e combo. La rosa di modalità offerteci dal titolo comprende le arene Arcade, i Duelli in Locale, una campagna principale con combattimenti legati alla storia dei singoli personaggi e le immancabili battaglie multiplayer.

L'intero roster del titolo è stato disegnato dalla produttrice e sviluppatrice di My Little Pony, Lauren Faust, da qui le forti similitudini ravvisabili tra il design dei personaggi del picchiaduro 2D di Mane6 e gli eroi della serie animata per bambini. Them's Fightin' Herds sarà disponibile dal 18 ottobre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.