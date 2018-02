Them's Fightin Herds, picchiaduro ispirato a My Little Pony, è disponibile in Early Access

Nel 2013, un gruppo di fan diiniziò a sviluppare un picchiaduro senza scopo di lucro con protagonisti i celebri cavalli della serie cartoon. Tuttavia,non tardò ad intervenire con una lettera mettendo fine al progetto.

Gli sviluppatori di Mane6, però, non si arresero, e ottennero persino il supporto della creatrice della serie Friendship is Magic, Lauren Faust, che ha fornito loro tutto il supporto necessario per creare un cast di personaggi del tutto originale con il suo caratteristico stile artistico.

Grazie al supporto di oltre 10 mila backer (che hanno investito oltre 500 mila dollari) e dopo due anni di sviluppo, l'aggiunta di nuovi personaggi e un meticoloso bilanciamento dell'esperienza di gioco, il frutto del loro lavoro è approdato su Steam in Accesso Anticipato. Si chiama Them's Fightin' Herds, un picchiaduro 2D che può essere acquistato a 14,99 euro sulla piattaforma di Valve.

Gli sviluppatori assicurano che sotto all'adorabile superficie del gioco si cela un titolo dalle meccaniche estremamente profonde. Il sistema di combattimento è basato su quattro pulsanti (A-Light, B-Medium, C-Heavy e D-Magic) e c'è anche un sistema di magie. La musica si adatta dinamicamente durante le battaglie, la lobby è realizzata in pixel art e dopo il lancio definitivo del gioco verrà anche pubblicato lo Story Mode in formato episodico. Potete vederlo in azione nel trailer condiviso in apertura di notizia, mentre in calce trovate una galleria con delle immagini. Come vi sembra? Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale su Steam.