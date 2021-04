There Is No Game Wrong Dimension: l'avventura comica in pixel art approda su Switch

Forti del successo raggiunto su PC e sistemi mobile da There Is No Game Wrong Dimension, gli sviluppatori indipendenti di Draw Me A Pixel festeggiano con un video l'uscita su Nintendo Switch del loro puzzle adventure dalla forte impronta umoristica.

L'esperienza punta e clicca di There Is No Game si caratterizza per una serie di minigiochi frizzanti dal taglio volutamente sopra le righe. Lo scopo del titolo è quello di accompagnare gli appassionati del genere "in un viaggio che non avete mai chiesto di fare, attraverso buffi e inaspettati universi videoludici. Riuscirete a collaborare con 'il Gioco' per trovare la strada di casa? Noi pensiamo sinceramente di NO".

Ogni indovinello posto agli utenti richiede di pensare "fuori dagli schemi" sfruttando i numerosi elementi interattivi collocati in uno scenario che "ricrea una grafica 3D incredibile ma piatta. Completamente piatta. E molto pixelata".

Il colorato multiverso sfornato dalle fucine digitali di Draw Me A Pixel pizzica le corde della nostalgia dei patiti di retrogaming con mondi in pixel art che ricreano ambientazioni e soluzioni ludiche ispirate alle avventure per Nintendo Entertainment System e altre console a 8 e 16 bit. Non a caso, i giornalisti del Guardian lo citano tra le gemme nascoste dei giochi indie del 2020. In calce e in cima alla notizia trovate il video di lancio e le immagini della versione Switch di There Is No Game Wrong Dimension, disponibile su eShop da metà aprile al prezzo di 12,99 euro.