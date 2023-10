They Are Here: l'horror sui rapimenti alieni terrorizza nel nuovo video gameplay

Superata la delusione per il disastroso Greihill Incident, gli appassionati di avventure trilling incentrate sullo spinoso tema dei rapimenti alieni guardano con curiosità al progetto di They Are Here: Alien Abduction Horror.

Il nuovo filmato propostoci dalla software house indipendente ripercorre le gesta compiute da Taylor Fox, un giornalista giunto nel villaggio di Grayswood per raccogliere le testimonianze di chi afferma di aver visto aggirarsi nella propria fattoria degli esseri grigi, le stesse inquietanti creature osservate di sfuggita dagli oblò dei loro UFO.

Muniti di telecamera, la nostra missione sarà perciò quella di acquisire le prove della presenza degli alieni o, quantomeno, aiutare i cittadini di Grayswood a scoprire cosa sta causando gli strani fenomeni e le apparizioni di figure aliene che li tormentano.

Il team di Deklazon descrive They Are Here come un'esperienza horror 'classica' in prima persona, un'avventura lineare e incentrata sulla trama che spronerà gli utenti a esplorare ambientazioni piene di segreti e a ricercare oggetti, registrazioni, foto e prove da sottoporre alle autorità per testimoniare l'effettiva presenza degli alieni e la veridicità dei rapimenti extraterrestri.

Sin dal Prologo, scaricabile gratuitamente su PC (Steam), possiamo però intuire la gravità della situazione che dovrà affrontare il povero Taylor sin dalle primissime battute della campagna principale. Il lancio della versione finale di They Are Here: Alien Abduction Horror è previsto nel 2024 su PC, ma con la concreta possibilità di un approdo futuro su PlayStation e Xbox nel caso in cui il titolo dovesse suscitare l'interesse sperato dai suoi sviluppatori.