Thiago Silva contro EA Sports FC 24: delusione per il rating, "non guardano le partite!"

In vista dell'uscita di EA Sports FC 24, il massimo campionato inglese ha deciso di fare le cose in grande coinvolgendo i suoi calciatori nella presentazione dei rating della Premier League. Tra di loro anche un delusissimo Thiago Silva, che non le ha certamente mandate a dire ad EA Sports dopo aver scoperto della riduzione del suo OVR...

In collaborazione con EA Sports, la Premier League ha invitato alcune delle sue stelle alla scoperta dei rating aggiornati. Callum Wilson (Newcastle), Kaoru Mitoma (Brighton), Thiago Silva (Chelsea) e Marcus Rashford (Manchester United) hanno dunque avuto modo di scoprire in anticipo i loro rating offrendoci delle reazioni genuine. Tra i quattro, ad attirare maggiormente l'attenzione è stato il difensore del Chelsea e della nazionale brasiliana, la cui reazione sta facendo il giro del web.

Thiago Silva s'aspettava di rimanere stabile rispetto a FIFA 23, dove sfoggiava un buon OVR di 86. Quando ha scoperto che EA Sports gli ha abbassato la valutazione a 84 (al punto da escluderlo dalla Top 24 della Premier League), il brasiliano non è dunque riuscito a nascondere il suo malcontento. Al momento del reveal del punteggio Thiago Silva ha commentato "Non guardano nessuna partita", per poi aggiungere "Guardano le partite in questo modo", portandosi in maniera piuttosto eloquente le mani al volto per coprirsi gli occhi.

Il difensore ha espresso il suo pensiero in maniera piuttosto chiara (guardate voi stessi in cima a questa notizia), voi invece cosa ne pensate? EA Sports ha fatto bene ad abbassargli il punteggio oppure ha preso una cantonata? Già che ci siete, date anche un'occhiata ai rating dei calciatori della Serie A in EA Sports FC 24.