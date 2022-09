Thief, Blader Runner e Heat: i giochi mai realizzati dall'autore di Dishonored e Redfall

Nel corso di una recente intervista concessa a NME, Harvey Smith, volto noto dell'industria videoludica che nel corso degli anni ha contribuito alla realizzazione di giochi come Deus Ex e Dishonored, ha svelato i videogiochi a cui non è mai riuscito a dare vita nel corso della sua illustre carriera.

Smith è ovviamente un fan degli immersive sim, genere in cui rientrano molte delle produzioni Arkane Studios, software house di cui l'autore fa parte. Non sorprende quindi sapere che Smith avrebbe voluto creare altri giochi su questa falsa riga, tra cui anche un nuovo capitolo della serie di Thief (che in ogni casi ricevette una nuova iterazione nel 2014 sviluppata da Eidos Montreal).

Smith ha poi dichiarato di aver creato il pitch per un progetto basato sul brand di Blade Runner, ma si tratta anche in questo caso di un titolo che non ha mai viso la luce. Sfortunatamente non vengono condivisi dettagli specifici di come il creativo avrebbe interpretato il mondo Sci-Fi di Blade Runner.

Il pitch più interessante citato da Smith è probabilmente quello legato a Heat, pellicola cinematografica del 1995 diretta da Michael Mann e con protagonista Robert De Niro, un maestro criminale che pianifica un'ultima grande rapina prima del ritiro. Anche in questo caso, il titolo mai completato avrebbe incluso "caratteristiche da immersive sim".



Attualmente Harvey Smith continua a lavorare su Redfall, il nuovo sparatutto vampiresco che Arkane Studios pubblicherà nel 2023 su PC Windows e Xbox Series X|S.