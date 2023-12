Thief immortale: ecco The Black Parade, espansione creata da uno sviluppatore Arkane

Pubblicato su PC nel 1998, Thief The Dark Project è da sempre considerato una delle più grandi avventure stealth mai prodotte, grazie al suo elaborato gameplay ed il complesso level design. Ma l'opera della defunta Looking Glass Studios continua a sorprendere anche nel 2023 con l'arrivo di un'espansione amatoriale nuova di zecca.

Il primo episodio della serie viene infatti arricchito con The Black Parade, una vera e propria nuova campagna composta da 10 missioni e realizzata da Feuillade Industries, una realtà composta da modder appassionati della serie di Thief che hanno lavorato con grande passione e dedizione a questa espansione. Non solo: a dirigere la creazione di The Black Parade è stato Romain Barriliot, level designer in forza ad Arkane Studios, compagnia autrice di giochi come Dishonored, Prey, Deathloop e Redfall, e che in passato ha già lavorato a The Sound of a Burrick in a Room, acclamata missione amatoriale pensata sempre per l'originale Thief.

Per l'occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio dell'espansione Fan-made. The Black Parade che ci mette nei panni di Hume, criminale che torna a La Città dopo essere stato esiliato: oltre a 10 missioni ad attendere i giocatori ci sono 30 minuti di filmati, 4 nuovi equipaggiamenti e un totale di 28 personaggi pensati appositamente per l'espansione. Se interessati sul portale Moddb è possibile scaricare The Black Parade come patch per Thief The Dark Project o per la sua riedizione, Thief Gold.

Per quanto riguarda invece la serie ufficiale, l'ultimo gioco fin qui pubblicato è stato il gioco reboot di Thief targato Square Enix ed Eidos Montreal, pubblicato nell'ormai lontano 2014. Da allora la serie con protagonista il ladro Garrett non ha più fatto ritorno con nuovi progetti.