Thimbleweed Park ha venduto meglio su PC e Nintendo Switch

Ron Gilbert, celebre autore dell'acclamata serie punta e clicca di Monkey Island, ha tenuto di recente una sessione Ask Me Anything (AMA) sul subreddit di Nintendo Switch. Si è rivelata una buona occasione per tornare a parlare di

Quando interrogato sull'argomento, Gilbert ha svelato come il suo gioco abbia riscosso il maggior successo su PC e Nintendo Switch. I punta e clicca sono da sempre molto apprezzati dalla community PC, quindi non sorprende che su questa piattaforma i numeri siano superiori rispetto a quelli di Switch; tuttavia l'ibrida della grande N ha concorso in maniera concreta al successo del gioco, superando in soli tre mesi le vendite registrate su PS4 e Xbox One e convincendo Gilbert a supportare nuovamente la console in futuro.

"Switch è grandiosa. Non riesco ad immaginare di non pubblicare il nostro prossimo gioco su Switch", sono state infatti le sue parole.

Thimbleweed Park è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android. Il gioco è al momento in offerta a 14,99 euro sul Nintendo eShop.