Thirsty Suitors, azione sopra le righe da Annapurna Interactive: amore, cucina, skateboard

Dalle fucine creative di Annapurna Interactive, che si prepara a portare sulle scene anche l'avventura cyber-felina di Stray, arriva una ricca presentazione di Thirsty Suitors.

Dal palco del Tribeca Games Spotlight, la variopinta avventura a traino narrativo si mostra infatti in un approfondimento dedicato. Protagonista del titolo firmato da Outloop Games è la giovane Jala, ragazza al centro di un'intricata rete di relazioni umane. In cerca di un nuovo equilibrio interiore, è pronta in particolare a cercare di riappacificare il rapporto con i suoi ex, che affronterà in una folle serie di scontri a turni, tra super mosse, potenziamenti, abilità speciali e persino un sistema di regolazione dell'umore volto a sfruttare le debolezze degli avversari!



Ma gli ex non sono tutto: Jala dovrà affrontare anche pretendenti casuali e teppisti in skateboard, mezzo di trasporto che la protagonista di Thirsty Suitors utilizza per sfrecciare attraverso la cittadina di Timber Hills. All'appello non mancano nemmeno le tensioni famigliari, con un rapporto materno da risanare a furia di improbabili competizioni culinarie dedicate ai piatti fella cucina tradizionale sud-est asiatica!



Il nuovo Indie a marchio Annapurna Interactive è in arrivo su PC, ma al momento manca ancora una finestra di lancio precisa. In apertura, trovate il reveal trailer di Thirsty Suitors, ripresentato al Tribeca Games Spotlight.