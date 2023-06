Thirsty Suitors, confermata l'uscita a novembre: arriva il Release Date Trailer

Nel corso del 2022 vi abbiamo parlato ampiamente indie folle targato Annapurna tra ex e redenzione, Thirsty Part. A distanza di parecchio tempo dalla presentazione dell'avventura, avvenuta nel giugno dell'anno scorso, è il momento di conoscere la data d'uscita dell'attesa produzione indipendente di Outerloop Games.

Direttamente dall'ultimo Annapurna Interactive Showcase, che ci ha regalato grandi sorprese come il trailer di annuncio di Blade Runner 2023 Labyrinth, sopraggiunge anche il Release Date Trailer del sopracitato Thirsty Suitors: l'uscita si fa sempre più vicina, perché il gioco arriverà nel corso dell'anno su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC. Il momento di prendere parte all'avventura di Jala, intenta ad amare sé stessa e a curare le ferite del proprio passato, è quasi dietro l'angolo.

Come comunicato in via ufficiale dal publisher Annapurna Interactive, sappiamo che Thirsty Suitors uscirà il 2 novembre su tutte le piattaforme. Mancano circa 4 mesi al momento della verità, ma al momento è possibile mettere il titolo in wishlist. Inoltre, come è possibile visionare direttamente dalle pagine di Steam, Annapurna ha pubblicato anche una demo del progetto. "Thirsty Suitors è un gioco che parla di cultura, relazioni, pressione familiare e l'espressione di sé. Riuscirà Jala a gestire i suoi genitori, fare pace con i suoi ex e a riparare amicizie infrante in tempo per il matrimonio di sua sorella?".