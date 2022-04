This is Miyamoto diventa un meme e spopola su Twitter

Se siete assidui frequentatori di Twitter vi sarete accorti che oltre a Elon Musk in queste ore c'è un secondo hashtag molto popolare, si tratta di #thisismiyamoto, sull'onda della frase pronunciata dal celebre game designer per annunciare il rinvio del film di Super Mario al 2023.

La pellicola non uscirà quest'anno ma arriverà solamente nella primavera del 2023, l'annuncio è stato diffuso da Nintendo con un messaggio sui social che si apre proprio con la frase This is Miyamoto, a seguire un breve testo che conferma il rinvio della pellicola in Europa, Giappone e Stati Uniti.

This is Miyamoto è già diventato oggetto di meme con Miyamoto intento a "fare cose" e pubblicare improbabili annunci come la morte di Donkey Kong e l'aver sparato a Luigi, solamente per fare due esempi. Ma in realtà il papà di Super Mario viene ritratto in molte situazioni e non mancano meme che prendono in prestito altri videogiochi, con i messaggi che si aprono rigorosamente con l'ormai iconico This is Miyamoto.

Una comunicazione piuttosto insolita per il maestro, che negli ultimi anni raramente appare sui social o in pubblico se non in occasioni estremamente selezionate. Il rinvio del film di Super Mario, evidentemente, è una di queste.