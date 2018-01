This Is The Police 2 annunciato per PC, PS4, Xbox One e Switch

annuncia oggi la prossima pubblicazione di, sequel del titolo omonimo in uscita alla fine del 2018 su PlayStation 4, PC Windows, Xbox One e Nintendo Switch. In apertura trovate il trailer di debutto del gioco.

Benvenuti a Sharpwood, una remota città di confine situata al nord. È un posto aspro e freddo, dove gli abitanti conoscono tutti i loro vicini per nome e rispettano fedelmente le loro tradizioni, indipendentemente da quanto possano essere barbare...Contrabbandieri, bande e populisti urlanti hanno fatto di questa città la loro casa. La disperazione cresce come un cancro, di pari passo con la violenza. E’ un lavoro infernale per il nuovo sceriffo, Lilly Reed (doppiato da Sarah Hamilton, della celebre saga d'avventura The Longest Journey). Deve mantenere l'ordine e la pace anche se i suoi subordinati sono uomini rozzi e non abituati a ricevere ordini da una giovane donna. Ma tutto cambia quando un misterioso sconosciuto, che si fa chiamare Warren Nash compare a Sharpwood. Nessuno immagina quali cambiamenti porterà in città: se la salvezza o la perdizione.

Proprio come in This is the Police, This Is the Police 2 è un misto di generi di avventura e gestione e questa volta si avvale di ulteriori meccaniche inaspettate che rafforzeranno le parti strategiche e le tattiche del gioco. Non sarà sufficiente gestire l'armamentario dei poliziotti e avere sotto controllo le loro capacità individuali. Ogni sfida richiede la partecipazione diretta del giocatore, ed i risultati dipenderanno da qualsiasi decisione tu prenderai. Ora i tuoi subordinati non sono considerate solo come risorse; sono persone vive con le loto forze, debolezze, paure e pregiudizi, e dovrai fare i conti con tutte queste cose per poter sopravvivere.

This is the Police 2 verrà lanciato a fine anno per PC/Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch e, successivamente, per Xbox One e Xbox One X.