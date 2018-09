This Is the Police 2 ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Hai stanato il crimine e la corruzione su PC. Ora potrai farlo su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrai mai arrenderti. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2, ora disponibile su tutte le piattaforme.

Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e gestionale e questa volta gode di ulteriori meccanismi che rafforzeranno sia le parti strategiche che quelle tattiche del gioco. Non sarà sufficiente gestire l'attrezzatura dei poliziotti e tenere a mente le loro capacità individuali.

Ogni sfida richiede la partecipazione diretta del giocatore in una scena di combattimento tattico e i risultati dipenderanno da ogni decisione che prenderà. Adesso i tuoi subordinati non sono solo risorse da utilizzare; sono essere umani con propri punti di forza, di debolezza, paure e pregiudizi e dovrai fare i conti con tutte queste cose per sopravvivere.