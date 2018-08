This War of Mine arriva anche su Nintendo Switch a novembre

Pochi minuti fa Nintendo ha pubblicato a sorpresa un Mini Direct dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi. Tra i giochi più interessanti troviamo This War of Mine, pronto a debuttare anche sulla console ibrida a novembre.

Dopo il debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dunque, This War of Mine si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch a novembre, permettendo anche ai possessori della console ibrida di giocare con l'apprezzato gestionale a tema bellico di 11 bit Studios.

Il titolo propone un punto di vista inedito sulla guerra, facendola vivere al giocatore dal punto di vista dei civili e delle persone comuni. In questo contesto dovremo guidare un gruppo di sopravvissuti nel tentativo di resistere il più a lungo possibile, facendo i conti con fame, sete, ferite, malattie e situazioni al limite.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla versione Switch di This War of Mine, potete guardare la replica del Mini Direct di Nintendo andato in onda pochi minuti fa.