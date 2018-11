This War of Mine Complete Edition è adesso disponibile su Nintendo Switch

Dopo tanta attesa, This War of Mine Complete Edition approda finalmente su Nintendo Switch. Per celebrare l’evento, 11 Bit Studios e Deep Silver hanno pubblicato su Youtube un traile di lancio che ci offre una breve panoramica del gioco e dei contenuti di questa edizione speciale.

This War of Mine Complete Edition include, al prezzo di 39.99 euro, il gioco di base, i contenuti della Anniversary Edition, The Little Ones e Father’s Promise, il primo dei tre contenuti aggiuntivi inclusi nel Season Pass "Stories". Inoltre, chiunque acquisterà la Complete Edition riceverà gratuitamente gli altri due episodi di Stories al momento dell’uscita. Per chi non ne fosse a conoscenza, This War of Mine ci racconterà la vicende di un gruppo di civili sopravvissuti alla guerra, in lotta contro la carenza di cibo e medicine e costantemente in pericolo a causa di cecchini e saccheggiatori. Spetterà a noi proteggere i sopravvissuti e prendere decisioni difficili per far fronte ai molteplici problemi che incontreremo nel corso dell’avventura. Per ulteriori dettagli e informazioni sul titolo di 11 Bit Studios, vi invitiamo a leggere la recensione di This War of Mine. Lasciandovi alla visione del filmato in apertura, vi ricordiamo che il gioco è già disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC.