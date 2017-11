This War of Mine: il DLC Father's Promise è ora disponibile su PC

A tre anni dal debutto di This War of Mine su PC,lancia il DLC, il primo dei tre contenuti aggiuntivi inclusi nel Season Pass "", e festeggia l'occasione con un trailer di lancio, che potete osservare in apertura.

Father's Promise propone una nuova storia basata su un audio-drama scritto dall'autore polacco Łukasz Orbitowski in cui indosseremo i panni di Adam, un padre che cercherà di proteggere la figlia dagli orrori della guerra che ha devastato la città. Il DLC introduce quattro ambientazioni del tutto inedite, 5 location ricostruite con la tecnologia odierna e una serie di nuove meccaniche di gameplay. Father's Promise è adesso disponibile singolarmente al costo di 1.99 euro, o come parte di This War of Mine: Stories Season Pass, al prezzo di 4.99 euro.