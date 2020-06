This War of Mine entra a far parte della lista delle letture degli studenti polacchi

Pochi videogiochi riescono a trattare di una tematica delicata come la guerra con la stessa efficacia di This War of Mine, gioco di sopravvivenza sviluppato da 11 Bit Studios.

Piuttosto che nei panni di un soldato armato di tutto punto, i giocatori vengono calati in quelli dei sopravvissuti in una città sotto assedio, che ricorda volutamente la Sarajevo messa a ferro e fuoco nei primi anni '90.

Il valore dell'esperienza è stato riconosciuto anche dal governo polacco, che quest'oggi, nella persona del primo ministro Mateusz Morawiecki, ha annunciato che dall'anno accademico 2020/2021 This War of Mine entrerà a far parte della lista delle letture consigliate degli studenti di sociologia, etica, filosofia e storia. La decisione è il risultato di una campagna cominciata già nel 2018.

"Ovviamente, i giochi vengono già usati nell'educazione per insegnare matematica, chimica e per sviluppare abilità cognitive., ma credo che non avevamo mai avuto a che fare con un gioco incluso come lettura scolastica in un sistema educativo di livello nazionale", ha commentato il CEO di 11 bit Studios Grzegorz Miechowski. "Questo può rivelarsi un grande passo in avanti per tutti gli artisti che creano giochi in tutto il mondo".

A causa dei contenuti trattati e della conseguente classificazione ricevuta in Polonia, This War of Mine sarà disponibile solamente per gli studenti dai 18 anni in su. Gli interessati potranno richiedere una copia gratuita a partire dal mese di settembre. Se non conoscete il gioco, vi consigliamo di leggera la nostra recensione di This War of Mine.