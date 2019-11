This War of Mine festeggia il quinto compleanno con l'aggiornamento gratuito Final Cut

Il survival "anti-guerra" This War of Mine festeggia i cinque anni dal lancio e per l'occasione gli sviluppatori di 11 Bit Studios hanno pubblicato il Final Cut, un grande aggiornamento gratuito che racchiude tutti i contenuti dell'esperienza.

This War of Mine: Final Cut comprende tutti gli scenari e le storie dei tre DLC usciti, aggiungendo nuove missioni, nuovi eventi, un nuovo personaggio e uno scenario classico inedito. Il Final Cut offre anche la nuova interfaccia grafica in 4K e il supporto all'aspect ratio 21:9, nonché le versioni rimasterizzate di tutti i livelli. Ovviamente sarà ancora possibile accedere alla versione "classica" del gioco. L'aggiornamento è già disponibile per PC su GOG e Steam e al momento non è dato sapere se arriverà anche per le versioni console. Chi deciderà di comprare la versione completa per PC avrà poi diritto al 75% di sconto. Una vera occasione per gli amanti del genere.

Vi ricordiamo che This War of Mine è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Mobile. Potete leggere la recensione di This War of Mine sulle pagine di Everyeye.