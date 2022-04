This War of Mine Final Cut annunciato per PS5 e Xbox Series X, arriva anche su Game Pass

Originariamente pubblicato nel 2014, This War of Mine si prepara ad una ripubblicazione da parte degli sviluppatori della software house polacca 11 bit studios. Il gioco che racconta la guerra dal drammatico punto di vista delle vittime che la subiscono, arriverà nella sua edizione Final Cut sulle console di attuale generazione.

This War of Mine: Final Cut per PS5 e Xbox Series X/S arriverà il 10 maggio e il gioco sarà disponibile al day one su Xbox Games Pass. Come parte delle celebrazioni del quinto anno del gioco, 11 bit ha precedentemente pubblicato This War of Mine: Final Cut su PC e console old gen, riscattabile gratuitamente per coloro che già possedevano il gioco. Questa versione include nuovi contenuti della storia, mappe rimasterizzate, grafica 4K aggiornata, miglioramenti dell'interfaccia utente e altro ancora. Il DLC narrativo This War of Mine: Stories sarà anch'essp disponibile per l'acquisto su PS5 e Xbox Series separatamente o in bundle con This War of Mine: Complete Edition.

I temi affrontati da This War of Mine si sono tristemente resi attuali con i recenti avvenimenti in Ucraina: "Il messaggio e i temi esistenti all'interno di This War of Mine, purtroppo, sono diventati brutalmente vividi e rilevanti negli ultimi mesi", ha commentato 11 bit studios. "Crediamo che sia particolarmente importante educare le persone sulla realtà della guerra in questo momento, diventata una lotta quotidiana per le persone che ci sono vicine. Siamo orgogliosi che la recente raccolta fondi di This War of Mine ci abbia aiutato a creare un'ondata di aiuto spontaneo per le vittime della guerra in Ucraina e speriamo di poter diffondere ulteriormente il nostro messaggio contro la guerra con This War of Mine: Final Cut".

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di This War of Mine.