This War of Mine giocabile gratuitamente su Steam fino all'8 aprile

Per celebrare l'uscita di, che sarà disponibile 24 aprile ha annunciato che da oggi fino all'8 aprile sarà possibile giocare gratuitamente su Steam al loro precedente titolo,

Inoltre, fino al 9 aprile il gioco sarà disponibile per l'acquisto al costo di 5,69 euro (70% di sconto), mentre il DLC The Little Ones sarà proposto al prezzo di 2.49 euro (50% di sconto). Sottolineiamo che dopo l'8 aprile sarà necessario acquistare il titolo qualora vogliate continuare a giocare.

Sulle nostre pagine, This War of Mine è stato premiato con un 7.5, vi lasciamo con un estratto dal commento finale della nostra recensione: "This War of Mine tenta di osare a partire dallo stile grafico: scuro, ombroso ma molto personale. Se la sua anima gestionale avanza quindi con la precisione di un orologio, spietato nello scandire il passare del tempo, il comparto narrativo non convince. Si incontreranno infatti situazioni al limite, sarà necessario prendere decisioni importanti, ma non se ne sentirà mai il giusto peso. [...] Su questo fronte, insomma, This War of Mine perde alcuni punti, presentandosi come un gestionale solido e ben strutturato, che solo in parte riesce nell'intento di trascendere la mera matematica per toccare davvero il cuore".