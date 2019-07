This War of Mine e Moonlighter in arrivo gratis su Epic Games Store

La politica delle esclusive di Epic Games Store ha fatto in modo che la community dei gamer non vedesse proprio di buon occhio tale piattaforma, anche per via di alcune scelte soprattutto a livello comunicativo non esattamente felicissime da parte del publisher.

Epic dunque prova a farsi "perdonare" con una nuova iniziativa: per la prima volta infatti lo store regalerà non uno, ma ben due titoli contemporaneamente. Si tratta di This War of Mine e di Moonlighter, che saranno disponibile per lo scaricamento gratuito a partire dal 25 Luglio.

This War of Mine è una piccola perla indipendente, prodotta dallo studio polacco 11 Bit Studios, che ci fa vivere la guerra dal punto di vista della popolazione. Barricati dunque all'interno di una casa, dovremo cercare di sopravvivere andando in cerca di cibo, acqua, materiali e strumenti utili per lo sviluppo della propria abitazione e il benessere dei propri personaggi. Per approfondire, sul nostro sito trovate la recensione di This War of Mine.

Moonlighter è invece un Action RPG dagli elementi roguelike dal look retrò e piuttosto intrigante. Anche in questo caso, se vi va di approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Moonlighter sul nostro sito.

Che ne pensate dell'offerta di Epic Games Store? Ne approfitterete?