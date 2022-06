This War of Mine utilizzato nelle scuole polacche per studiare

Il videogioco This War of Mine, sviluppato da 11 Bit Studios, entrerà nelle scuole polacche per insegnare agli studenti gli effetti terribili della guerra sui civili. È la prima volta che il Paese decide di affidarsi ai videogiochi per un insegnamento scolastico.

This War of Mine racconta la guerra dal punto di vista di chi non può difendersi: i civili, che sono costretti a vivere in ripari decadenti mentre cercano di vivere e sopravvivere in un mondo dove non è possibile fidarsi del prossimo e a volte bisogna fare delle cose che prima non erano concepibili.

Il governo polacco ha deciso di dare agli studenti una copia del gioco, così che gli studenti possano comprendere l’orrore della guerra. Inoltre, la scelta è ricaduta su questo titolo perché This War of Mine "si basa sulle analisi di un numero di conflitti armati come la Rivoluzione di Varsavia, l’Assalto a Grozny o la guerra in Siria, il tutto dal punto di vista dei civili". Così il governo locale ha motivato la decisione di selezionare il gioco di 11 Bit Studios.

Non è la prima volta che questo titolo di successo viene preso come esempio per fare del bene, durante la fase iniziale del conflitto tra Ucraina e Russia, per un periodo i guadagni di This War of Mine sono stati devoluti alla Croce Rossa con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la popolazione ucraina in difficoltà.