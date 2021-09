Thor sarà in God of War Ragnarok per PlayStation 5?

Più volte nominata nel corso della prima avventura norrena di Kratos e Atreus, la divinità è pronta a scendere in campo all'interno del nuovo God of War: Ragnarok?

La risposta è affermativa, con il team di sviluppo che ha già confermato l'intenzione di includere Thor nel gioco. Ma non solo: gli artisti al lavoro sull'opera PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno infatti già presentato anche quello che sarà l'aspetto di Thor in God of War: Ragnarok. Si è così appreso, piuttosto a sorpresa, che l'immagine del potente dio norreno non coinciderà con quella tradizionalmente associata al personaggio da parte del grande pubblico.

In God of War: Ragnarok, Santa Monica Studios proporrà invece un Thor dalla fisicità decisamente robusta, il cui volto è incorniciato da una folta chioma e da una barba dalle sfumature rosse. Una scelta che ha suscitato perplessità in parte del pubblico ansioso di tornare a vestire i panni di Kratos e Atreus. Per l'occasione, la divinità parte del pantheon norreno sarà interpretata da Ryan Douglas Hurst, attore statunitense noto per la sua partecipazione a Sons of Anarchy nel ruolo di Harry "Opie" Winston. L'interprete ha inoltre vestito i panni di Beta in The Walking Dead, mentre sul fronte cinematografico può vantare apparizioni in pellicole quali Salvate il Soldato Ryan, Ladykillers, Patch Adams e We Were Soldiers.



Per maggiori dettagli sul possibile ruolo di Thor nel gioco, vi rimandiamo al ricco speciale sulla mitologia di God of War: Ragnarok disponibile sulle pagine di Everyeye.