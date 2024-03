Thorgal è un nuovo action/adventure RPG ispirato alla mitologia norrena

C'è parecchio fermento negli studi di Mighty Koi, realtà polacca con sede a Varsavia che oltre a portare avanti i lavori sul soulslike sci-fi/fantasy The Night Wanderer sta sviluppando anche Thorgal. Di cosa si tratta? Scopriamolo assieme.

Thorgal è stato presentato come un gioco d'azione e avventura con elementi RPG basato sulla serie a fumetti sci-fi/fantasy sceneggiata da Jean Van Hamme e disegnata da Grzegorz Rosinski. Il titolo si rifà dunque alla narrativa dell'omonima opera belga del 1980, incentrata sulle gesta del supereroe Thorgal Aegirsson, detto il "Figlio delle Stelle", in un'ambientazione vichinga con frequenti richiami alla mitologia norrena, nella quale il fantasy e il fantascientifico si mescolano a più riprese.

Thorgal è previsto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma attualmente è privo di una data d'uscita. Il trailer dell'annuncio, visibile in apertura di notizia, non presenta scena di gameplay ma si premura di presentare il setting e il tono della produzione. A tal proposito, Mighty Koi ha anticipato "un gameplay con molti obiettivi tipici degli RPG da completare", nel corso dei quali i giocatori saranno chiamati a "confrontarsi con mostri pericolosi, banditi e pericolose forse sconosciute". I fan della serie a fumetti avranno modo di riconoscere i personaggi scritti da Van Hamme, così come le ambientazioni dipinte da Rosinski. L'obiettivo dichiarato è quello di appagare gli appassionati dell'opera originale e al tempo stesso avvicinare nuovi giocatori.

Su Nintendo eShop Carta regalo 15€ è uno dei più venduti di oggi.