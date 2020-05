Those Who Remain: l'horror psicologico esce a fine maggio su PC e console

A poche settimane dalla commercializzazione di Those Who Remain, gli autori di Camel 101 confezionano un video ricco di scene di gameplay per rettificare quanto annunciato nelle scorse settimane e fissare la nuova data di uscita del loro intrigante horror psicologico.

Originariamente previsto al lancio per il 15 maggio, Those Who Remain è adesso atteso per il 28 maggio nella sua triplice versione per PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One, con l'edizione Nintendo Switch attesa in un secondo momento.

Come abbiamo potuto scoprire attraverso la nostra prova di Those Who Remain a firma di Andrea Fontanesi, l'ultima esperienza a tinte oscure del collettivo indipendente di Camel 101 segue le orme della serie di Amnesia per proiettarci in una dimensione paranormale.

Il nostro compito sarà quello di aiutare Edward ad abbandonare la sperduta città di Dormont prima che le allucinazioni che lo hanno assalito da quando ha raggiunto questa misteriosa località prendano il sopravvento e lo trasformino in uno dei tanti esseri d'ombra che popolano la cittadina. Partendo dal Motel Quercia Dorata, dovremo così fare appello a tutto il nostro coraggio e visitare le abitazioni infestate del posto per venire a capo dell'enigma e ricavare una via di fuga per il povero Edward.