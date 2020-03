Those Who Remain: il nuovo video mostra l'horror psicologico su PC, PS4, Xbox One e Switch

Dopo averci fatto sperimentare l'orrore di Syndrome nel 2015, gli sviluppatori di Camel 101 confezionano un nuovo video per fissare la data di uscita della loro prossima avventura horror in soggettiva per PC e console, Those Who Remain.

Il titolo, editoda Wired Productions, racconta le disavventure accorse ad Edward, un ragazzo che, recatosi presso la sperduta città di Dormont, sperimenterà diverse allucinazioni e assisterà a degli eventi che lo porteranno entrare in contatto con delle entità paranormali.

Le creature che si aggireranno per le strade e i corridoi angusti delle abitazioni di Dormont saranno un riflesso delle spaventose azioni compiute dai suoi abitanti e di chi avrà la sfortuna di soggiornare in uno dei suoi alberghi. Partendo dal Motel Quercia Dorata, il nostro alter-ego dovrà così fare appello a tutto il suo coraggio per venire a capo dell'enigma e contrastare gli esseri d'ombra che proveranno ad assalirlo.

Il sistema di gioco elaborato da Camel 101 farà leva sulla curiosità e sull'intraprendenza degli appassionati di horror psicologici: le scelte che compiremo nel corso dell'avventura si rifletteranno sugli eventi a cui assisteremo e sul destino dei singoli abitanti di Dormont che incontreremo.

L'uscita di Those Who Remain è prevista per il 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo arriverà anche su Nintendo Switch, anche se in questo caso gli sviluppatori si limitano a indicare un generico "metà 2020" come periodo di commercializzazione.