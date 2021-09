THQ Nordic 10th Anniversary Showcase: tutti gli annunci, da Outcast 2 a SpongeBob

Il THQ Nordic 10th Anniversary Showcase, evento organizzato per festeggiare il decimo anniversario della casa austriaca, ci ha riservato, nonostante la sua breve durata, numerose world premiere. Ripercorriamo assieme tutti gli annunci.

L'evento si è aperto con l'annuncio di Destroy All Humans! 2 Reprobed, remake dell'omonimo gioco datato 2006 e destinato esclusivamente alle piattaforme della generazione corrente - PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La presentazione ci ha dato un assaggio del corposo rimaneggiamento grafico e delle strampalate e devastanti armi che l'alieno potrà scatenare contro i poveri essere umani. La presentazione si è poi concentrata sull'atteso ritorno di un IP storica: a distanza di due decenni è stato annunciato Outcast 2 A New Beginning, che ci rimetterà nei panni di Cutter Slade per accompagnarci sul pianeta Adelpha, esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Tra le sorprese annoveriamo anche l'annuncio di Jagged Alliance 3 per PC, nuovo capitolo della serie strategica bellico alla X-COM, la presentazione di SuperPower 3 per PC, una simulazione geopolitica ambientata sulla Terra, il reveal di MX vs ATV: Legends, che ci metterà alla guida di motociclette, ATV e UTV in un grande mondo aperto, e l'annuncio di SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, che vedrà la spugnetta gialla e i suoi strampalati amici imbarcarsi in un'avventura completamente inedita in sette mondi diversi, inclusi Wild West Jellyfish Fields e Halloween Rock Bottom, sulle note di 101 brani della serie animata. Si tratta di un capitolo del tutto nuovo sviluppato da Purple Lamp Studios, che si sono già fatti le ossa lavorando alla versione "reidratata" di SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom. Sia MX vs ATV Legends che SpongeBob sono cross-gen.

Il THQ Nordic 10th Anniversary Showcase ha poi funto da vetrina per il ritorno sulle scene di già noti: di ELEX 2 abbiamo potuto vedere un trailer della storia in attesa del suo ritorno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre il trailer di Expeditions Rome per PC ci ha fornito un corposo assaggio del nuovo strategico ambientato nell'Antica Roma. L'evento ci ha regalato tante sorprese, rivelandosi carente solo da un punto di vista: nessuno dei giochi mostrati ha ricevuto una data di lancio precisa.