THQ Nordic: 55 giochi in sviluppo, acquistato il brand Expeditions

THQ Nordic ha pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre (chiuso il 30 settembre 2018), in questo periodo la compagnia ha visto crescere le sue vendite del 1.403% arrivando a toccar quota 139.5 milioni di dollari, contro i 9.3 milioni registrati durante lo stesso trimestre del 2017.

Il resoconto finanziario permette inoltre di scoprire che la compagnia sta finanziando lo sviluppo di ben 55 prodotti, tra nuove IP, sequel e remastered, 35 dei quali non ancora annunciati. Per THQ Nordic il mercato retail è ancora importantissimo come dimostrano i lanci di Darksiders III, Metro Exodus e Biomutant, tutti corredati da varie edizioni da collezione a tiratura limitata.

THQ Nordic ha acquisito recentemente Coffe Stain Studios (autori di Goat Simulator) e Bugbear (Wreckfest) oltre alle IP Kingdom of Amalur e Alone in the Dark. La compagnia non si è espresso sul futuro dei suoi franchise, limitandosi a dichiarare che "nuovi annunci arriveranno al momento giusto."



L'ultima acquisizione riguarda il franchise Expeditions di Logic Artists, l'accordo include Expeditions Conquistador e Expeditions Viking con relative espansioni. Il terzo gioco della serie verrà pubblicato nel prossimo futuro da THQ Nordic.