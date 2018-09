THQ Nordic ha acquisito le IP di Alone in the Dark e Act of War

THQ Nordic continua a investire nelle proprietà intellettuali messe da parte dai propri publisher: nella giornata di oggi la compagnia austriaca ha annunciato di aver acquisito Alone in the Dark e Act of War.

Act of War è uno strategico in tempo reale pubblicato da Atari nel 2005 e ambientato nel 2010: il mondo è sull'orlo della più grave crisi energetica di tutti i tempi e le maggiori potenze mondiali si contendono le preziose risorse in battaglia. Alone in the Dark, come la maggior parte di voi saprà, è invece una serie survival horror dalle tinte a volte lovecreaftiane che segue le vicende dell'investigatore privato Edward Carnby. Per il momento, THQ Nordic si è limitata ad annunciare di aver acquisito le due IP, non è dunque ancora chiaro quali siano i piani in serbo per Alone in the Dark e Act of War. Quali sono le vostre aspettative? Vorreste un'edizione remastered/remake di alcuni dei capitoli pubblicati in passato oppure preferireste passare subito a un eventuale sequel?

Ricordiamo ai lettori che a inizio mese THQ Nordic ha rivelato di aver acquistato i diritti del franchise di Kingdoms of Amalur, anche in questo caso, tuttavia, la compagnia non ha voluto sbottonarsi sul futuro della serie.