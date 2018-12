THQ Nordic acquista l'IP Carmageddon da Stainless Games

THQ Nordic ha annunciato di aver acquistato la proprietà intellettuale Carmageddon dal publisher inglese Stainless Games, che a sua volta aveva rilevato i diritti del franchise nel 2012.

Uscito nel 1997, Carmageddon ha dato il via ad una serie di successo il cui ultimo episodio, Carmageddon Reincarnation, è stato pubblicato nel 2015 su PC e l'anno successivo su console con il titolo Carmageddon Max Damage.

THQ Nordic possiede ora l'intero franchise e qualsiasi diritto di sfruttamento a esso collegato, al momento il publisher non ha annunciato nuovi giochi ma è probabile che un capitolo inedito della saga possa essere in fase di sviluppo, ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane. THQ Nordic ha attualmente ben 55 giochi in lavorazione, molti non ancora annunciati.