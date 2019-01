THQ Nordic acquista Outcast dai creatori del gioco originale

Continuano le acquisizioni in casa THQ Nordic: la compagnia ha annunciato di aver acquisiti la proprietà intellettuale Outcast dai tre creatori del gioco originale, uscito nel 1999 e tornato sui nostri schermi nel 2017 con una remastered denominata Outcast Second Contact.

Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli relativi all'acquisizione, THQ Nordic è ora proprietaria dell'IP e di tutti i giochi e i contenuti multimediali legati ad Outcast, con ogni probabilità l'azienda realizzerà in futuro un nuovo episodio della saga, restiamo in attesa di saperne di più.

Alla fine degli anni '90 Outcast è stato uno dei videogiochi europei di maggior successo, in particolar modo su PC, il remaster non ha ottenuto purtroppo la stessa calorosa accoglienza dell'originale, pur ricevendo lodi da pubblico e critica. In futuro vedremo un vero e proprio sequel del gioco? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi...