THQ Nordic tra Alone in the Dark e Outcast 2: novità e gameplay in arrivo dal PAX East

Oltre al reveal dell'espansione gratis di Cult of the Lamb, nel corso del PAX East scopriremo tanti dettagli inediti sui videogiochi di THQ Nordic destinati ad approdare su PC e console nel corso del 2023, come Alone in the Dark e Outcast 2.

La conferma della partecipazione di THQ Nordic allo spettacolo approntato dagli organizzatori del PAX East ci viene data direttamente dall'editore austriaco, con tanto di filmato esplicativo sui videogiochi che verranno mostrati al grande pubblico durante l'evento di Boston che aprirà i battenti tra pochi giorni.

Dopo aver terrorizzato tutti alla Gamescom, Alone in the Dark attenterà ancora una volta alle nostre coronarie con una versione giocabile che, presumibilmente, verrà accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo gameplay trailer tra il 23 e 26 marzo.

Nelle giornate del PAX East ci sarà spazio anche per l'avventura sci-fi Outcast 2, per lo strategico con visuale isometrica Tempest Rising, per l'arcade racing 'a vocazione creativa' Wreckreation e per un videogioco non ancora annunciato da THQ Nordic.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale sul gameplay di Alone in the Dark, l'avventura a tinte oscure che Pieces Interactive sta sviluppando per riportare in auge questa storica IP.