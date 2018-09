THQ Nordic annuncia l'acquisizione di Kingdoms of Amalur

THQ Nordic ha annunciato di aver acquistato l'IP Kingdoms of Amalur da 38 Studios. L'accordo copre anche i diritti di acquisizione su Amalur, titolo basato sull'MMO Copernicus (mai pubblicato).

Il publisher europeo diventa così proprietaria del franchise Kingdoms of Amalur che include Kingdoms of Amalur Reckoning, sviluppato da 38 Studios e pubblicato da Electronic Arts nel 2012. Il gioco non ha riscosso purtroppo il successo sperato e ogni piano in merito al brand è stato abbandonato.

THQ Nordic potrebbe dunque dare vita a una remastered oppure a un sequel, godendo ora dei pieni diritti di pubblicazione per i progetti relativi all'universo di Kingdoms of Amalur. La compagnia non ha tuttavia annunciato alcun piano per il futuro del franchise, non ci resta che attendere per saperne di più sul futuro della serie.