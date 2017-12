THQ Nordic annuncia Fade to Silence per PC: immagini e dettagli

Un leak di Steam ha svelato in anticipo, il nuovo progetto dianticipato nella giornata di ieri dal teaser. La pagina del gioco ha fatto la sua comparsa sul negozio online diin anticipo rispetto al previsto.

Secondo quanto riportato, Fade to Silence sarà disponibile in Early Access dal 14 dicembre, i preordini non sono ancora aperti e il prezzo non è stato reso noto. Il gioco sarà un Survival Game sviluppato da Black Forest Games, autori dei recenti remake di Giana Sisters.

Sempre su Steam sono state pubblicate le prime immagini di Fade to Silence mentre il primo trailer non è stato ancora reso disponibile, probabilmente dovremo attendere i Game Awards (al via alle 02:30 di oggi, venerdì 8 dicembre) per vedere il gioco in azione.