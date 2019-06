THQ Nordic annuncia il nuovo gioco di SpongeBob SquarePants per PC, PS4, Xbox One e Switch

Il primo dei tre videogiochi di THQ Nordic annunciati dal colosso videoludico europeo in vista dell'E3 2019 risponde, bofonchiando con una vocina stridula, al nome di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

Sviluppato dagli autori austriaci di Purple Lamp Studios, il nuovo videogioco dedicato alla mitica spugna gialla del cartone animato di SpongeBob ispirato ai racconti del biologo marino e disegnatore americano Stephen Hillenburg uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in una finestra di lancio che deve essere ancora fissata da THQ Nordic.

La breve sinossi che accompagna il teaser trailer ufficiale di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated ci aiuta a tratteggiare i contorni della storia che vivremo in compagnia di SpongeBob e dei suoi inseparabili amici:

"L'eroe del cartone animato di culto è tornato, fedelmente riprodotto in tutto il suo splendore spugnoso! Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e mostra al malvagio Plancton che il crimine paga ancora meno di Mr. Krabs! Vuoi salvare Bikini Bottom da eserciti di robot? Certo che lo vorrai! Vuoi fare bungee jumping con l'elastico delle tue mutande? Perchè non dovresti! Vuoi unire le tue forze con quelle di chi ti seguirà in una nuovissima modalità multiplayer? La battaglia è appena iniziata!"

Nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, il team di Purple Lamp promette di mostrarci le primissime scene di gioco di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.