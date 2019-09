THQ Nordic annuncia Rebel Cops, spin-off della serie This is the Police

THQ Nordic ha annunciato ufficialmente Rebel Cops, uno spin-off di This Is the Police che si concentra esclusivamente sulle missioni tattiche a turni tipiche della serie. Il titolo verrà lanciato il prossimo 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG) al prezzo di soli 9,99 euro.

In Rebel Cops sarete chiamati a guidare una squadra improvvisata di agenti di polizia che si sono ribellati contro il nuovo potere criminale emergente, guidato dal sadico bosso Viktor Zuev, della città di Ripton. Combatterete le battaglie perennemente in inferiorità numerica e di risorse, pertanto dovrete saper sfruttare bene coperture e nascondigli, e saper gestire in maniera oculata risorse ed equipaggiamenti, tra i quali saranno presenti armi e gadget non letali. Potenziando gli agenti rinnegati, inoltre, otterrete nuove abilità speciali da usare in combattimento. In Rebel Cops nessuno possiede una barra della salute: se qualcuno viene colpito, inizierà a dissanguarsi rapidamente, mentre un proiettile in testa significa morte istantanea.

Gli sviluppatori hanno promesso una campagna dalla durata di almeno 15 ore. In occasione dell'annuncio, sono stati pubblicati il trailer che trovate in cima a questa notizia e una serie di screenshot che abbiamo raccolto nella galleria in calce. Buona visione.