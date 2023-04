THQ Nordic annuncia un nuovo showcase con tanti annunci: data e orario

THQ Nordic sembra avere molta carne al fuoco in questo momento, e si sta dunque preparando per mostrare nel dettaglio al pubblico tutto ciò che l'azienda sta preparando. Attraverso un comunicato, viene annunciato il THQ Nordic Digital Showcase 2023, con tanto di data ed orario.

L'evento in digitale andrà in onda l'11 agosto 2023 alle ore 21:00 italiane: per il momento è ancora presto per scoprire quanto durerà la trasmissione e quali giochi saranno protagonisti, ma THQ Nordic assicura la presenza di "annunci world premiere", oltre ad aggiornamenti sui giochi già confermati in precedenza ed attualmente in sviluppo.

Durante il THQ Nordic Showcase di agosto 2022 tra i protagonisti principali ci furono il remake del primo Gothic oltre all'annuncio del nuovo Alone in the Dark: a meno di clamorose sorprese ed un'uscita dei suddetti giochi già in questi mesi, cosa al momento difficile, è molto probabile che i due giochi saranno ancora una volta tra i più rilevanti dell'evento, che potrebbe portare novità anche per Outcast 2, AEW Fight Forever e il recentemente annunciato Trine 5 A Clockwork Conspiracy. E chissà che non ci scappi qualche altra grossa sorpresa, come magari il ritorno di Darksiders.

Appuntamento dunque al prossimo 11 agosto, così da scoprire tutte le novità sui progetti futuri di THQ Nordic.