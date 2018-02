THQ Nordic ha annunciato di aver acquisito Koch Media e Deep Silver

Con una conferenza stampa, THQ Nordic ha annunciato di aver acquisito il 100% del capitale azionario del publisher tedesco, e di conseguenza di, che fa capo al precedente.

Nell'acquisizione sono comprese le proprietà intellettuali di franchise come Saints Row, Dead Island e la saga videoludica di Metro. Il costo dell'operazione ammonta a 121 milioni di euro.

Lars Wingerfors, CEO di THQ Nordic, ha dichiarato: "THQ Nordic è convinta che lo studio di sviluppo Deep Silver riuscirà a produrre almeno quattro titoli AAA, inclusi Metro Exodus, e i prossimi giochi AAA di Volition e Dambuster, assieme ad altri progetti".



Il CEO di Koch Media, Klemens Kundratitz, ha invece aggiunto: "Oltre ad avere tantissima esperienza con lo sviluppo e la pubblicazione dei giochi, THQ Nordic ha le capacità, la volontà e i capitali per permetterci di crescere in futuro".

Le compagnie continueranno ad operare come entità separate, ma ora hanno l'opportunità di condividere risorse, tecnologie e il know-how. Tutte assieme, al momento, hanno ben 33 giochi in sviluppo non ancora annunciati: 24 in lavorazione presso THQ Nordic e 9 presso Koch Media.