THQ Nordic apre Campfire Cabal: lo studio danese svilupperà RPG narrativi

THQ Nordic, publisher noto per titoli come Darksiders, Biomutant, Destroy All Humans, Elex e molti altri ancora, ha annunciato di aver aperto Campfire Cabal, un nuovo studio con sede a Copenaghen. Il nuovo collettivo di sviluppatori si occuperà essenzialmente di realizzare dei nuovi giochi di ruolo.

Campfire Cabal darà la priorità alla creazione di giochi di ruolo fortemente incentrati sul comparto narrativo. Attualmente lo studio si è già messo al lavoro su un titolo non annunciato. Campfire Cabal è stata fondata da veterani del settore che hanno lavorato a giochi come Expeditions: Rome, la serie di Hitman e Hunt: Showdown.

Il nuovo studio sarà guidato dal direttore creativo Jonas Waever e dal suo team di gestione. Waever è stato un designer e direttore creativo per molti anni all'interno dell'industria dei videogiochi. La leadership esecutiva di Campfire Cabal include anche la direttrice artistica Caroline Fangel e il direttore tecnico Nils Iver Holtar. Campfire Cabal opererà in modo indipendente come filiale di THQ Nordic. Al momento non sono noti altri dettagli, e non ci resta che attendere i futuri aggiornamenti del publisher e del suo nuovo studio di sviluppo.

Tra gli ultimi ruolistici pubblicati troviamo da THQ Nordic troviamo ELEX II, che però non è stato accolto con particolare entusiasmo da parte della critica internazionale.