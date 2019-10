THQ Nordic apre in Giappone e inaugura la sede di Tokyo

THQ Nordic ha annunciato l'apertura di THQ Nordic Japan, sede orientale del publisher che si occuperà di distribuzione pubblicazione e marketing dei giochi THQ Nordic e HandyGames sul mercato giapponese.

THQ Nordic Japan sarà guidata da Yuji Kato e avrà sede a Tokyo, oltre a Kato (oltre 20 anni di esperienza nel mondo dei videogiochi) lo staff è formato da Junko Kato (Manager) e Hiroshi Ogawa (Project Manager), tre figure professionali che hanno contributo alla produzione di oltre 200 giochi negli ultimi 15 anni.

La compagnia europea ha aperto una sede negli Stati Uniti negli scorsi anni e adesso parte alla conquista del mercato asiatico, forte di un catalogo titoli che include franchise come Darksiders, Biomutant, Saints Row, De Blob, Wreckfest, Red Faction, Monkey King Hero is Back e tanti altri capaci di adattarsi anche ai sempre più raffinati gusti dei giocatori giapponesi.

Nel momento in cui scriviamo la compagnia non ha annunciato piani precisi per il mercato asiatico e non è noto quale sarà il primo gioco THQ Nordic ad essere pubblicato da THQ Nordic Japan.