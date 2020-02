THQ Nordic apre il nuovo studio Nine Rocks Games, il primo gioco è un survival shooter

THQ Nordic ha annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Bratislava: il team Nine Rocks Games sarà guidato dal veterano David Durcak e avrà focus su giochi di genere shooter e survival.

La compagnia è attualmente al lavoro sul primo progetto che verrà annunciato ufficialmente in un secondo momento. Lo staff di Nine Rocks Games ha lavorato in passato su giochi come DayZ, Soldier of Fortune Payback e Conan, il CEO David Durcak ha ringraziato THQ Nordic per questa opportunità ed ha assicurato che il primo gioco dello studio sarà un progetto capace di stupire gli appassionati del genere shooter con elementi survival.

Klemens Kreuzer, CEO di THQ Nordic, ha dato il benvenuto a Nine Rocks Studios nella famiglia THQ Nordic e si è detto convinto che Durcak e il suo team riusciranno ad aggiungere al catalogo della compagnia giochi di alta qualità capaci di incontrare i favori di pubblico e critica.

Al momento non ci sono dettagli di alcun tipo sul progetto, tuttavia l'apertura di Nine Rocks dimostra l'interesse di THQ Nordic nel continuare a supportare i talenti europei ed espandere la propria lineup con generi sempre diversi.