THQ Nordic assume il co-creatore di TimeSplitters: novità in arrivo?

Nel corso dell'ultimo report finanziario THQ ha annunciato di aver acquisito alcuni studi di sviluppo e offerto novità su Dead Island 2, anche se non troppo piacevoli. Arriva adesso anche una buona notizia, soprattutto per chi ha apprezzato TimeSplitters.

Si tratta di una saga di sparatutto sviluppata da Free Radical, uno studio formato da ex impiegati di Rare già al lavoro su GoldenEye 007 e Perfect Dark su Nintendo 64, che fu particolarmente amata dai fan, nonostante sia assente dalle scene da un bel po' di tempo. L'ultimo capitolo infatti, TimeSplitters: Future Perfect, risale all'ormai lontano 2005, e non sembravano esserci piani all'orizzonte per riprendere la serie.

Le cose però potrebbero star per cambiare. Già l'anno scorso THQ Nordic acquistò la proprietà intellettuale del franchise, mentre invece è notizia di oggi l'assunzione del co-creatore della serie, Steve Ellis, che stando all'annuncio "si è unito al team per pianificare il futuro del franchise".

Insomma, potrebbe finalmente essere la volta buona per un grande ritorno di TimeSplitters. Che ci siano novità in arrivo già durante l'imminente Gamescom, magari anche solo a livello di annuncio o teaser? Improbabile, ma in fondo un nuovo capitolo della serie manca ormai da 14 anni, possiamo permetterci di aspettare qualche mesetto in più.

O no?