THQ Nordic commenta la cancellazione dell'E3 2020 con un meme

La cancellazione dell'E3 2020 ha dato il via ad una serie di reazioni e commenti da parte di rappresentanti dell'industria dei videogiochi, molti publisher hanno reagito confermando eventi digitali e streaming, altri usando l'ironia come Devolver Digital o... THQ Nordic.

Il publisher europeo sembra(va) avere in serbo una serie di annunci per l'E3... dobbiamo metterci una pietra sopra? Forse no, almeno a giudicare dall'irriverente Tweet pubblicato sul profilo ufficiale della compagnia. Difficile dire cosa accadrà esattamente, con ogni probabilità THQ Nordic presenterà le sue novità con una diretta streaming, anche Ubisoft lavorerà in questa direzione e la stessa ESA sta pensando di dare vita ad una sorta di E3 Online interamente digitale. Microsoft, da parte sua ha già confermato che mostrerà presto Xbox Series X con un Digital Event, le date però sono ancora da confermare.

Stiamo vivendo ormai da tempo una situazione particolarmente delicata, l'E3 2020 è solamente l'ultimo dei grandi eventi cancellati in queste ore, il Coronavirus ha raggiunto anche gli Stati Uniti dove il numero di contagi è sempre maggiore, tanto da costringere la National Basketball Association a sospendere la stagione NBA dopo un contagio da parte di un giocatore degli Utah Jazz.