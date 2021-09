THQ Nordic compie 10 anni: il publisher regala due classici per PC

In occasione delle celebrazioni del suo decimo anniversario, THQ Nordic terrà uno speciale showcase domani, venerdì 17 settembre. Nell'attesa di poter scoprire cosa ha in serbo per il suo grande evento, il publisher ha già annunciato una gradita sorpresa ai suoi fan.

THQ Nordic ha deciso di regalare due storici titoli per PC alla sua utenza. Stiamo parlando di Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance 1: Gold Edition. I giocatori che riscatteranno i titoli li aggiungeranno in modo permanente alla loro libreria Steam e potranno giocarli e reinstallarli anche al termine della promozione.



Titan Quest Anniversary Edition contiene il gioco principale e il suo pacchetto di espansioni Immortal Throne in un unico bundle. Pubblicato nel 2006, parliamo di un action-RPG ideato dal co-creatore di Age of Empires Brian Sullivan e dallo sceneggiatore di Braveheart Randall Wallace, ambientato nell'epoca classica tra Grecia, Egitto ed Asia.

Jagged Alliance 1: Gold Edition contiene sia Jagged Alliance che il suo spin-off Deadly Games. Entrambi sono giochi di ruolo tattici divenuti dei classici del genere e, sebbene siano stati originariamente lanciati rispettivamente nel 1995 e nel 1996, la Gold Edition su Steam li rende compatibili con i PC moderni. Approfitterete dell'offerta di THQ Nordic?

Vi invitiamo a sintonizzarvi al canale Twitch di Everyeye per seguire tutte le novità che saranno annunciate durante lo showcase che si terrà domani alle ore 21:00.