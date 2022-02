THQ Nordic compra Metricminds, ha collaborato a Horizon Zero Dawn e Forbidden West

THQ Nordic ha annunciato l'acquisizione di Metricminds, studio fondato nel 2001 a Francoforte e specializzato nella creazione di sequenze animate, trailer, cutscene, motion capture e animazione in generale per videogiochi e altri media.

Lo studio ha collaborato negli anni a progetti di grosso calibro come Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Dying Light, The Surge, The Surge 2, Evolve, Batman Arkham Origins, Tarzan 3D, Darksiders III, Remnant From the Ashese Destroy All Humans 2 Reprobed, solamente per citarne alcuni.

La compagnia è ora di proprietà di THQ Nordic, i dettagli sull'accordo non sono noti ma THQ possiede ora l'intera azienda Metricminds e tutte le sue divisioni interne tra cui i team specializzati in videogiochi, serie televisive e film per il grande schermo. Con questa acquisizione il publisher europeo si assicura quindi i servizi di un service multimdiale che da anni si occupa di produrre sequenze filmate, effetti speciali, riprese e motion capture per videogiochi e non solo.

Restando in tema di acquisizioni, Nintendo ha comprato SRD, compagnia giapponese che collabora con la casa di Kyoto da 40 anni assistendo gli studi interni per quanto riguarda programmazione e design di numerosi progetti, anche in questo caso l'azienda è ora interamente di proprietà di Nintendo of Japan.