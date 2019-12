THQ Nordic compra Tarsier Studios, gli autori di Little Nightmares 2

THQ Nordic, tramite la propria compagnia Embracer Group, ha acquisito lo studio degli sviluppatori di Little Nightmares 2, Tarsier Studios. L'annuncio è arrivato proprio nelle scorse ore, e l'azienda ci ha tenuto a specificare che Tarsier resterà comunque uno studio autonomo.

Embracer Group dunque supporterà lo studio con investimenti a lungo termine per lo sviluppo d nuove proprietà intellettuali: "Siamo tutti entusiasti della posizione e del team che Tarsier ha costruito durante i suoi 15 anni di storia, ed è evidente guardando le ottime recensioni che le varie produzioni dello studio hanno ricevuto, e delle sue future ambizioni. Insieme a Tarsier vogliamo investire per produrre nuovi contenuti, nella stessa maniera in cui ci sono riusciti così bene in passato. Non vediamo l'ora, insieme al management e a tutti i loro impiegati, di sposare la qualità e la creatività dello studio e portarla al livello successivo", ha detto Lars Wingefors, CEO di Embracer.

Alle sue parole ha fatto eco Andreas Johnsson, capo di Tarsier Studios: "È entusiasmante dopo un viaggio di 15 anni con Tarsier, fare squadra con Embracer per continuare a sviluppare il potenziale che lo studio ha. Siamo lieti dell'opportunità di continuare a produrre giochi di grande qualità insieme ad Embracer".

Che ne pensate dell'acquisizione? Cambia in qualche modo la vostra opinione su Little Nightmares 2? Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra anteprima di Little Nightmares 2 o alla recensione del primo Little Nightmares.