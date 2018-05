THQ Nordic: Darksiders 3 e Biomutant non hanno ancora una data di uscita

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, THQ Nordic ha confermato che Metro Exodus è stato rinviato all'inizio del 2019 mentre la compagnia non ha fornito sostanziali aggiornamenti sulle date di lancio di Biomutant e Darksiders 3.

I vertici dell'azienda si sono limitati a confermare che i due giochi in questione sono in fase di sviluppo ma la società "sta ancora valutando una finestra di lancio ideale", con l'obiettivo di far uscire Biomutant e Darksiders III in periodi commercialmente favorevoli.

THQ Nordic ha poi confermato che tramite Deep Silver (società di proprietà di Koch Media, il cui acquisto è stato annunciato a febbraio) pubblicherà anche Wastelend 3 e The Bard's Tale IV, in lavorazione negli studi di inXile Entertainment.

Allo stato attuale, THQ Nordic e le etichette collegate possono contare su ben 54 progetti in lavorazione per varie piattaforme. Ricordiamo che il publisher non sarà presente all'E3 2018, dunque dovremo probabilmente attendere la Gamescom di agosto per novità su Biomutant e Darksiders 3.