THQ Nordic e Deep Silver hanno 69 giochi non annunciati in sviluppo

Embracer Group ha rivelato agli azionisti della compagnia che le sue sussidiarie THQ Nordic e Deep Silver hanno attualmente ben 69 progetti non annunciati in fase di sviluppo presso i propri studi interni, per un totale di 118 giochi in lavorazione compresi i titoli già annunciati.

Una nuova ondata di giochi AAA non arriverà prima del prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Questo vuol dire di fatto che Saints Row 5 non uscirà quest'anno, Deep Silver ha più volte ribadito che il nuovo gioco della serie verrà svelato nel 2020 ma a quanto pare per il lancio ci sarà da attendere qualche mese in più, sebbene Embracer Group non abbia fatto alcun riferimento esplicito alla serie Saints Row nel suo report finanziario.

Viene confermato che questo anno fiscale (entro il 31 marzo 2021) verranno pubblicati (o sono già stati pubblicati) vari titoli dalla holding Embracer Group, tra cui Biomutant, Chorus, Deep Rock Galactic, Destroy all Humans!, Iron Harvest, MotoGP 20, RIDE 4, SnowRunner e Wasteland 3.

Nessuna novità invece su Dead Island 2, ancora previsto per PS4 e Xbox One nonostante sia sparito dai radar dal lontano 2014, il progetto in ogni caso non è stato cancellato.