THQ Nordic distribuirà Pillars of Eternity 2 di Obsidian

ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione globale con Versus Evil per. Attualmente in sviluppo per PC, Mac e Linux presso, la versione fisica del gioco verrà distribuita da THQ Nordic.

Ulteriori informazioni in merito ai contenuti delle varie edizioni così come il prezzo e la data di lancio verranno annunciati molto presto. "Quando abbiamo iniziato a lavorare con Obsidian su Pillars of Eternity II Deadfire, la nostra intenzione era quella di creare una versione fisica di questo RPG", ha dichiarato Steve Escalante, General Manager di Versus Evil. "Grazie a THQ Nordic, non solo abbiamo trovato un team appassionato al progetto ma anche una distribuzione capillare e speriamo di raggiungere ottimi risultati con questa versione fisica di Pillars of Eternity 2"

"Siamo molto entusiasti di questo gioco e delle sue differenti edizioni. È sempre un piacere lavorare con un team di grandi professionisti, motivati e di talento, come quelli di Versus Evil e di Obsidian. Ha aiutato molto anche il fatto di essere tutti quanti grandi fan del genere." , ha dichiarato Jan Binsmaier, Publishing Director di THQ Nordic. “Inoltre, Versus Evil è un partner forte ed affidabile ed è sempre un piacere sapere di poter condividere il nostro modo di pensare e la nostra etica. È un accordo perfetto.”

In Pillars of Eternity II Deadfire, i giocatori intraprendono un viaggio fatto di scoperte per catturare una divinità e salvare le loro stesse anime. Basato sul pluripremiato gameplay del primo Pillars of Eternity, ogni aspetto di Deadfire è stato migliorato ed ampliato. Una grafica molto più dettagliata, una meccanica di gioco più accurata, una maggiore capacità di scelta e di reattività da parte del giocatore, un nuovo sistema di relazioni, un combattimento semplificato e un'avventura completamente nuova e ideata ad hoc fanno di Deadfire la migliore esperienza di cRPG. I giocatori percorreranno la vasta regione dell'Arcipelago di Deadfire con la nave, dove scopriranno nuove razze, visiteranno isole misteriose, difenderanno le loro navi contro i pirati e, soprattutto, sceglieranno attentamente i loro alleati, dal momento che si sono create potenti fazioni da affrontare quasi in ogni porto.