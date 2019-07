THQ Nordic alla Gamescom 2019: Biomutant, Darksiders, SpongeBob e un gioco inedito

Le alte sfere di THQ Nordic confermano la loro partecipazione alla Gamescom 2019 e annunciano con un video la line-up di giochi della rampante casa di sviluppo e produzione svedese che potremo ammirare durante la kermesse di Colonia.

Il programma organizzato dai vertici di THQ Nordic per la Gamescom sarà particolarmente ricco e coinvolgerà tutte le sussidiarie e le software house che collaborano con la compagnia europea.

Tra i videogiochi protagonisti dell'evento troveremo l'action GDR BioMutant di Experiment 101, il remake di Destroy All Humans!, lo strategico Desperados 3, lo spin-off "alla Diablo" Darksiders Genesis e la scanzonata avventura in salsa platform SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. A ciascun titolo sarà dedicato un approfondimento che avrà luogo alle ore 11:00 italiane di ogni mattina della manifestazione tedesca che, lo ricordiamo, si terrà in quel di Colonia dal 20 al 24 agosto.

Prima dell'apertura ufficiale della Gamescom 2019, e più precisamente alle ore 20:00 del 19 agosto, THQ Nordic ci invita ad assistere all'evento di presentazione di un videogioco inedito, con annesa prova sul campo che coinvolgerà gli sviluppatori di questo misterioso progetto. In base alle voci di corridoio rincorsesi in rete in questi ultimi mesi, potrebbe trattarsi del nuovo gioco di Piranha Bytes, la software house tedesca acquisita da THQ nel maggio di quest'anno dopo aver dato la luce a famose serie ruolistiche come Gothic e Risen. Meno probabile è invece l'eventualità dell'annuncio del nuovo videogioco di 4A Games, gli autori di Metro, specie in ragione del lancio ancora recente di Metro Exodus.